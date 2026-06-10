A Roma, nel Municipio I, sono state presentate oltre 190 domande per 86 posti nei mercati rionali. Il rappresentante dell’amministrazione ha sottolineato l’importanza di questi mercati come punti di presidio e di rilancio commerciale. La richiesta di spazi evidenzia l’interesse verso il settore e il ruolo strategico dei mercati nel tessuto urbano locale. La procedura di assegnazione è ancora in corso, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Un segnale forte di fiducia verso i mercati rionali e verso il percorso di rilancio avviato dall'amministrazione del Municipio I di Roma. Il primo bando Bolkestein per i mercati di Vittoria, San Saba, Unità, Sommeiller e Coppelle si chiude con un risultato che supera ogni aspettativa: 197 domande pervenute a fronte di 86 concessioni disponibili, oltre il doppio rispetto a quelle previste dal bando. A trainare il risultato è stato il Mercato dell'Unità, protagonista negli ultimi anni di una profonda riqualificazione, che ha registrato oltre 118 domande per 40 posti. Molto positiva anche la risposta per il mercato Vittoria di via Sabotino, con 57 domande per 34 posti disponibili, e per il mercato di via Sommeiller, dove sono pervenute 10 candidature per soli 3 posteggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma: mercati rionali, al Mun. I oltre 190 richieste per 86 posti, Bonaccorsi 'presidi fondamentali'

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