I carabinieri del Nas sequestrano oltre un quintale di prodotti ittici nei mercati rionali catanesi

I carabinieri del Nas di Catania hanno recentemente svolto controlli nei mercati rionali e storici della città, sequestrando più di cento chili di prodotti ittici non conformi alle normative. Le verifiche hanno riguardato diversi punti vendita, con l'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle regole vigenti. L’operazione si inserisce in una serie di interventi finalizzati al controllo sul rispetto delle norme sanitarie nel settore alimentare.

Tra gli alimenti sequestrati figurano telline, molluschi, polpa di ricci conservata in bicchieri di plastica anonimi e preparazioni gastronomiche a base di pesce azzurro e mitili I carabinieri del Nas di Catania hanno effettuato nuovi controlli mirati nei mercati storici e rionali della città, sequestrando oltre un quintale di prodotti alimentari irregolari. L’intervento è stato condotto con il supporto del nucleo radiomobile e della compagnia di piazza Dante, insieme al personale medico e tecnico del dipartimento Veterinario dell’Asp. I controlli, contro il commercio abusivo e la vendita di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, si sono concentrati in particolare sul settore ittico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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