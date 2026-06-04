Riim Roma in musica Dai mercati rionali alle metro ecco il festival diffuso che fa suonare Roma per una settimana
Dal 7 al 13 giugno si svolge a Roma un festival musicale diffuso che coinvolge vari spazi pubblici e commerciali. Durante la settimana, i cittadini potranno ascoltare musica eseguita da artisti lungo le strade, nei mercati rionali, nelle stazioni della metro, nelle piazze, nei negozi, sui tram e nelle scuole. L’iniziativa mira a portare la musica in diversi contesti quotidiani senza una sede centrale.
Da domenica 7 a sabato 13 giugno potrà capitare di incontrare musicisti per strada, dentro i mercati rionali, nelle stazioni metro, nelle piazze, dentro i negozi, nei tram, nelle scuole. È la magia di “Roma in Musica”, la prima edizione della manifestazione promossa da Roma Capitale, con la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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