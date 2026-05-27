La Roma punta su Mason Greenwood | blitz di Gasperini per convincere l’esterno del Marsiglia

Gasperini ha incontrato recentemente Mason Greenwood, l’esterno del Marsiglia, nel tentativo di convincerlo a trasferirsi alla Roma. Il club giallorosso considera Greenwood come obiettivo prioritario per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione di Champions League. La società ha inserito l’attaccante nella lista dei desideri e sta lavorando per definire i dettagli del possibile trasferimento.

La Roma ha inserito Mason Greenwood in cima alla lista dei desideri per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, che vedrà il club giallorosso protagonista sul palcoscenico della Champions League. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano Leggo, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha individuato nel calciatore inglese il profilo ideale da collocare nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. La qualificazione alla massima competizione europea ottenuta dalla squadra capitolina ha modificato i piani del giocatore, che ha manifestato una chiara propensione al trasferimento a Roma dopo l’ottima annata disputata in Francia con la maglia del Marsiglia, società che detiene il cartellino e che intende comunque opporre resistenza bottega chiedendo una cifra economica molto elevata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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