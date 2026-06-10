Roma colombiano litiga con la compagna sequestra la bimba e minaccia i passanti con una sciabola

Un uomo colombiano ha litigato con la compagna, sequestrato la figlia e minacciato i passanti con una sciabola. Gli agenti lo hanno individuato in via Filippo Meda, vicino al mercato. Dopo aver cercato di calmare l’uomo, sono intervenuti per fermarlo e mettere fine alla situazione. La bambina è stata tratta in salvo e l’uomo è stato arrestato. Non ci sono stati feriti tra le persone coinvolte.

Ha litigato con la compagna che ha poi sequestrato, portandola via in auto insieme alla bimba piccola. Inoltre, con una sciabola ha minacciato un passante. Paura a Pietralata, dove in via Luigi Barzini intorno alle 12 di martedì 9 giugno si è creato un vero e proprio caos. Diverse le volanti della polizia che sono piombate in zona. M0menti di caos in pieno giorno, che hanno creato allarme tra i residenti. Le scene sono state immortalate sui social. Qualcuno ha sostenuto che una donna fosse stata aggredita con una spranga. Gli investigatori, a loro volta, hanno ricostruito quei momenti terribili. Che hanno visto come protagonista un 30enne colombiano che ha litigato in strada con la compagna, una connazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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