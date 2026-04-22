Litiga con la compagna e abbandona bimba di un anno nel passeggino di sera a Times Square | papà ricercato

Nella serata di martedì, nel cuore di Times Square, un uomo ha avuto un litigio con la compagna e ha lasciato da sola la figlia di un anno nel passeggino. La bambina è stata trovata abbandonata in strada poco dopo, e le autorità stanno cercando il padre, che è attualmente ricercato. L'episodio si è verificato nel centro di New York e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

L'assurdo episodio si è consumato nel centro di New York nella serata di martedì ora locale, le prime ore di mercoledì in Italia, quando la polizia ha ritrovato un passeggino con una bambina abbandonato in strada. Dalle telecamere di sorveglianza si è ricostruito quanto accaduto poco prima e ora si cerca il padre della piccola che si è dileguato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Abbandona le figlie di 1 e 4 anni al bowling e va via, la più piccola era nel passeggino: denunciata la mamma La falsa commemorazione di Alex Pretti a Times SquareDopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis, sui social ha iniziato a circolare un’immagine che mostrerebbe il suo volto proiettato su... Aggiornamenti e dibattiti Litiga con la compagna e abbandona bimba di un anno nel passeggino di sera a Times Square: papà ricercatoL’assurdo episodio si è consumato nel centro di New York nella serata di martedì ora locale, le prime ore di mercoledì in Italia, quando la polizia ha ritrovato un passeggino con una bambina ... fanpage.it Litiga con la compagna e le stacca un pezzo di lingua, condannato a 4 anni e mezzoUn 30enne aretino è stato condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione per aver staccato con un morso un pezzo della lingua alla compagna, al culmine di una lite. L’episodio risale alla notte tra il ... adnkronos.com