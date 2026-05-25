Litiga in un pub con la compagna poi minaccia e insulta i carabinieri

Da latinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha avuto una lite con la compagna in un pub di Aprilia, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La pattuglia della sezione radiomobile è arrivata in seguito a una chiamata al 112. Dopo averli incontrati, l’uomo ha minacciato e insultato i militari.

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Aveva cominciato a litigare con la compagna in un pub di Aprilia e il diverbio aveva reso necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile, allertata da una chiamata al 112.Quando però i militari hanno raggiunto l'esercizio pubblico, l'uomo ha reagito in maniera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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