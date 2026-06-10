Roma carte d’identità elettroniche | nuovi open day quando e dove

A Roma, sabato 13 e domenica 14 giugno, si svolgeranno aperture straordinarie di diversi punti di rilascio per la carta d’identità elettronica. Le sedi coinvolte includono gli ex PIT, il centro di via Petroselli 52 e i Municipi VII e XI. L’iniziativa è dedicata alla consegna e al rinnovo delle carte d’identità elettroniche, con orari prolungati rispetto ai normali orari di apertura.

Roma, 10 giugno 2026 – Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica a Roma. Sabato 13 e domenica 14 giugno sono previste aperture straordinarie degli ex PIT, del punto di rilascio di via Petroselli 52 e dei Municipi VII e XI. L’invito è rivolto in particolare ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea, che avranno priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Dal 3 agosto 2026, infatti, tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per richiedere la CIE durante gli open day è obbligatoria la prenotazione, disponibile dalle 9 di venerdì 12 giugno e fino a esaurimento posti sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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