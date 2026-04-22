A partire da maggio, il Comune di Sezze organizzerà degli open day dedicati al rilascio delle carte d’identità elettroniche. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle misure adottate per aggiornare i documenti cartacei, con l’obiettivo di facilitare gli appuntamenti per i cittadini. L’amministrazione comunale ha annunciato un rafforzamento del servizio dedicato, in vista della scadenza nazionale dei documenti cartacei.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvicinarsi della scadenza fissata a livello nazionale per i documenti cartacei, il Comune di Sezze rafforza il servizio dedicato al rilascio delle carte d’identità elettroniche. L’amministrazione ha infatti programmato una serie di Open Day straordinari dell’Ufficio Anagrafe, pensati per agevolare i cittadini nel passaggio al nuovo documento. L’iniziativa nasce in applicazione della Circolare 82026 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, che prevede la validità delle carte d’identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio fino al 3 agosto 2026. Prime giornate utili l’8 e il 9 maggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, open day carte d’identità elettroniche: da maggio gli appuntamenti speciali per il rilascio della carta di identità elettronica

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