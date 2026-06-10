Rocío Muñoz Morales la sua frequentazione con Andrea Iannone prosegue a gonfie vele | i dettagli

Da dailynews24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rocío Muñoz Morales ha confermato di continuare la frequentazione con Andrea Iannone. Durante un’intervista a “Magazine F”, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, ma non ha fornito ulteriori dettagli sui loro rapporti o altre questioni personali. La relazione tra i due sembra proseguire senza interruzioni, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice.

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Recentemente, Rocío Muñoz Morales, ha rilasciato un’intervista a “Magazine F”, in cui ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata. Inaspettatamente la sua frequentazione con Andrea Iannone sta proseguendo. I due per diverso tempo non sono stati sotto i riflettori del gossip, passando inosservati. Eppure, il loro legame c’è ancora e continua a crescere. Non sono, però, fidanzati. La stessa donna ha precisato di ritenersi “single”. Le sue parole sul pilota non lasciano ombra di dubbio: “Io sono serena. Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra“. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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