Si è conclusa la relazione tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone. La coppia, che aveva vissuto un breve periodo di fidanzamento, ha deciso di separarsi. Ora tra loro è rimasta solo un'amicizia, dopo aver condiviso un passato di passione. La notizia è stata riportata da diverse fonti senza ulteriori dettagli sui motivi della rottura o eventuali dichiarazioni ufficiali.

E' finita la storia tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone: un fuoco di paglia, una passione passata ed ora trasformatasi in amicizia Sembra essere già giunta ai titoli di codala storia tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone.I due erano stati beccati insieme agli inizi di gennaio ma adesso, dopo qualche mese, sembra che abbiano deciso di chiudere in serenità questa storia, come riporta Giuseppe Candela.La coppia avrebbe preso insieme questa scelta ed avrebbero anche deciso di restare amici. Dunque sembra che non sia accaduto nulla di grave ma avrebbero capito che la loro storia non aveva futuro. Così, mentre le storie dei loro ex con i nuovi partner proseguono a gonfie vele,Rocio e Iannone si trovano di nuovo soli, ma con la speranza di aprire il proprio cuore a qualcun altro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales: l’amore è finito

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Zitti tutti, adesso parla Rocio Munoz Morales: la verità su Raoul Bova, Stefano De Martino e Iannone

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È FINITA TRA ANDREA IANNONE E ROCÌO MUNOZ MORALES Anteprima C'è Chi dice mercoledì in edicola x.com