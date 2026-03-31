Dopo settimane di voci e silenzi, è stata diffusa un’immagine che mostra un bacio tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone. La fotografia, spontanea e chiara, conferma la prosecuzione della loro relazione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma l’immagine sembra mettere fine alle indiscrezioni di una possibile crisi tra i due.

Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi che avevano fatto ipotizzare una possibile crisi, arriva un’immagine a rimettere ordine nella narrazione: un bacio, spontaneo e inequivocabile. Protagonisti Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, sorpresi insieme in un ristorante di Torino in un momento che lascia poco spazio ai dubbi. Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone stanno ancora insieme. A pubblicare le fotografie è il settimanale Chi, che nel nuovo numero in edicola propone il primo scatto che documenta la relazione tra l’attrice e il pilota. Un’immagine che segna un passaggio simbolico: la trasformazione di una frequentazione riservata in un legame ormai evidente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, la storia d’amore continua

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