Roberto Vannacci interverrà stasera su La7 a Otto e Mezzo, ospite di Lilli Gruber. L'ex generale, eurodeputato e membro di un partito di destra, ha annunciato di essere pronto a confrontarsi senza limiti. Si tratta della sua prima partecipazione nel programma, in un intervento che si preannuncia acceso.

Roberto Vannacci è pronto a scendere in campo stasera su La7. Il generale, eurodeputato ed ex Lega, sarà ospite per la prima volta di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, in un confronto che si annuncia acceso. Intanto, il suo partito, Futuro Nazionale, continua a macinare consensi e adesioni, confermandosi come la vera novità di questo finale di legislatura.Secondo i sondaggi, il movimento avrebbe già sfiorato il 5%. Un risultato che alimenta l’ottimismo tra i “vannacciani”. "Non mettiamo limiti alla provvidenza", ha dichiarato Vannacci al Giornale, aprendo esplicitamente alla possibilità di nuovi ingressi parlamentari da Lega e Forza Italia.Oggi stesso tre consiglieri comunali di Brindisi hanno lasciato Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale, costituendo un nuovo gruppo consiliare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberto Vannacci, la minaccia: "Nessun limite", chi passa col generale

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