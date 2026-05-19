Laura Ravetto lascia la Lega e passa con Vannacci l’annuncio del generale | Contribuirà alla crescita di Futuro Nazionale

Laura Ravetto ha deciso di lasciare la Lega e si è unita a “Futuro Nazionale”, il movimento diretto dal generale Vannacci. La notizia è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale, in cui si è sottolineato il suo contributo alla crescita del nuovo gruppo politico. Ravetto ha commentato la sua scelta affermando di voler portare avanti un percorso condiviso con il movimento. La sua decisione arriva dopo aver lasciato il partito di provenienza, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce a “Futuro Nazionale”, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex generale, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso della deputata nel partito. «Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale», ha dichiarato Vannacci, precisando che l’adesione sarà ufficializzata giovedì 21 maggio a Salsomaggiore Terme, durante l’evento “Guerra e Pace”. L’annuncio di Vannacci. Vannacci ha inoltre sottolineato il profilo politico della deputata, ricordando le sue cinque legislature in Parlamento e gli incarichi istituzionali ricoperti nel corso degli anni.... 🔗 Leggi su Open.online

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