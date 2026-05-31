Roberto Vannacci il generale spariglia a Milano | Chi sarà il mio candidato

Notizia in breve

Il generale Roberto Vannacci ha partecipato a un evento a Milano e ha rilasciato un’intervista a Milano Quotidiano. Durante l’intervista, ha dichiarato che comunicherà pubblicamente chi sarà il suo candidato in futuro. Nel corso della giornata, ha anche tenuto un comizio a Milazzo. Le sue affermazioni riguardano principalmente le prossime scelte politiche e il ruolo che intende assumere in queste decisioni. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni sono state seguite da media e pubblico.