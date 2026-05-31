Roberto Vannacci il generale spariglia a Milano | Chi sarà il mio candidato
Il generale Roberto Vannacci ha partecipato a un evento a Milano e ha rilasciato un’intervista a Milano Quotidiano. Durante l’intervista, ha dichiarato che comunicherà pubblicamente chi sarà il suo candidato in futuro. Nel corso della giornata, ha anche tenuto un comizio a Milazzo. Le sue affermazioni riguardano principalmente le prossime scelte politiche e il ruolo che intende assumere in queste decisioni. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni sono state seguite da media e pubblico.
Una giornata di dichiarazioni per il generale Roberto Vannacci, tra un comizio a Milazzo e un'intervista concessa a Milano Quotidiano. Il leader di Futuro Nazionale parla di ipotetiche alleanze con il centrodestra, rilancia il suo impegno politico in Sicilia e annuncia grandi novità nella corsa a sindaco di Milano. Dunque, sempre al centro il concetto di "remigrazione". Dal palco siciliano, Vannacci ha affrontato il tema delle possibili intese politiche in vista delle prossime politiche. Nessuna chiusura pregiudiziale, ma una condizione ritenuta imprescindibile: la tutela dei principi fondanti del suo movimento. " Vedremo se sarà il caso di stringere alleanze prima delle elezioni ", ha affermato, ribadendo però che idee e valori non possono essere oggetto di trattativa o adattati a convenienze del momento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Roberto Vannacci è stato interrotto dalla ex Miss Italia Denny Mendez
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