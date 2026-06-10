Roberta Micheletti, maestra d'asilo di 56 anni, è deceduta a causa di un tumore scoperto solo alcuni mesi prima. La malattia, di natura fulminante, non le ha lasciato possibilità di intervento. La donna era nota per il suo impegno con i bambini, che rappresentavano la sua principale passione. La notizia è stata divulgata dai familiari, che hanno comunicato la scomparsa senza ulteriori dettagli sulla diagnosi o le cure.

CONEGLIANO - Un cancro fulminante non ha lasciato scampo a Roberta Micheletti, 56 anni, appassionata maestra d’asilo per la quale i bambini erano tutta la sua vita. Si era ammalata pochi mesi fa. Fino a quando il male glielo aveva permesso non aveva lasciato trasparire ai familiari la gravità della patologia. Fino all’ultimo aveva continuato ad insegnare alla scuola d’infanzia San Pio X°, fra le principali della città, molto frequentata e apprezzata per la qualità del servizio. Per tutti era l’amatissima maestra Roby. CHI ERA Roberta Micheletti aveva conseguito il diploma magistrale alla scuola delle Suore Giuseppine nel tempo aveva aggiornato in modo costante la sua formazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Roberta Micheletti, maestra d'asilo uccisa da un tumore a 56 anni: la malattia scoperta solo pochi mesi fa

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