Carola Frediani è morta | la giornalista aveva 51 anni La notizia di un tumore pochi mesi fa

La giornalista e autrice di 51 anni è deceduta dopo aver combattuto un tumore diagnosticato pochi mesi fa. La notizia è stata resa nota recentemente, confermando la sua scomparsa dopo una lunga malattia. Era conosciuta come una delle voci più autorevoli in Italia sui temi della cybersicurezza, della sorveglianza, del privacy e della geopolitica digitale.

Lutto nel giornalismo. Dopo una lunga malattia, è morta all'età di 51 anni Carola Frediani, giornalista, autrice e una delle voci italiane più autorevoli sui temi della cybersicurezza, della sorveglianza, del cybercrime, della privacy, dei diritti digitali e della geopolitica della Rete. 🔗 Leggi su Today.it

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