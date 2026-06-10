Rivoluzione idrica a Pannarano | al via il primo cantiere da 500mila euro contro le dispersioni

Notizia in breve

Inizia a Pannarano un intervento da 500mila euro per ridurre le perdite di acqua nel sistema idrico comunale. L’amministrazione ha aperto il primo cantiere di un progetto che riguarda la sostituzione di tubature e l’ottimizzazione delle reti di distribuzione. I lavori sono finalizzati a limitare le dispersioni e migliorare la qualità dell’acqua fornita ai cittadini. Il progetto prevede un investimento complessivo di mezzo milione di euro.