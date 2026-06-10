Rivoluzione idrica a Pannarano | al via il primo cantiere da 500mila euro contro le dispersioni
Inizia a Pannarano un intervento da 500mila euro per ridurre le perdite di acqua nel sistema idrico comunale. L’amministrazione ha aperto il primo cantiere di un progetto che riguarda la sostituzione di tubature e l’ottimizzazione delle reti di distribuzione. I lavori sono finalizzati a limitare le dispersioni e migliorare la qualità dell’acqua fornita ai cittadini. Il progetto prevede un investimento complessivo di mezzo milione di euro.
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Amministrazione comunale di Pannarano compie un passo decisivo verso la risoluzione strutturale delle criticità idriche del territorio. Con l’adozione della determinazione a contrarre del Settore Tecnico-Manutentivo, numero 99 del 20-05-2026, registro generale numero 164, è stata avviata ufficialmente la fase di appalto per il primo lotto di interventi di ristrutturazione della rete idrica comunale, per un importo complessivo di 500.000 euro. L’opera, cofinanziata nell’ ambito del PR Campania FESR 2021-2027, Obiettivo di Policy 2, Asse II, Azione 2.5.1, mira a contrastare in modo incisivo l’annoso problema della dispersione idrica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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