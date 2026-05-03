Gricigliana operazione sicurezza La rete del gas il nuovo asfalto e 500mila euro contro le frane

A Gricigliana, frazione del comune di Cantagallo, si sono appena conclusi i lavori di asfaltatura, realizzati in seguito alla posa della nuova rete di distribuzione del gas metano. L’intervento ha comportato anche un investimento di 500mila euro destinati a interventi contro le frane e miglioramenti della viabilità locale. La conclusione di questi lavori mira a potenziare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture nella zona.

Una buona notizia per la viabilità nel comune di Cantagallo. Si sono appena conclusi i lavori di asfaltatura nella frazione di Gricigliana, resi necessari anche in seguito agli interventi per la realizzazione della nuova rete di distribuzione del gas metano. Le opere hanno interessato in particolare via Gricigliana e via della Dogana, restituendo piena funzionalità e decoro alla viabilità della zona. Gli interventi si inseriscono in un più ampio progetto di potenziamento dei servizi nella frazione montana, avviato con la realizzazione della rete del gas metano, inaugurata ufficialmente nel luglio 2025. L’opera, realizzata da Centria (gruppo Estra), ha portato il metano a 24 nuove utenze lungo un tracciato di circa due chilometri, con un investimento complessivo di 370mila euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gricigliana, operazione sicurezza. La rete del gas, il nuovo asfalto e 500mila euro contro le frane Notizie correlate Conclusi i lavori di ricostruzione, il 'nuovo' ponte è realtà: operazione da 500mila euroSi sono conclusi i lavori di ricostruzione del ponte in Via Pelosa, un’opera strategica situata al confine tra i territori di Ferrara e Poggio... Maxi operazione contro il traffico illecito di tabacco: smantellata rete da 700 mila euro al giornoABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine di nove mesi e ricostruzione della filiera criminale Una complessa operazione della Guardia di Finanza di Palermo,...