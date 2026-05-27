Rivoluzione al mercato di Trastevere | bando per nuove licenze e 500mila euro per il restyling
Il municipio I ha pubblicato un bando per assegnare nuove licenze al mercato di Trastevere e ha previsto un investimento di 500mila euro per il restyling dell’intera infrastruttura. L’obiettivo è coinvolgere nuovi operatori e migliorare gli spazi. Le procedure di assegnazione sono state avviate per aggiornare e potenziare il mercato rionale, che rappresenta un punto di riferimento nel quartiere. Nessuna data specifica è stata comunicata per la conclusione delle operazioni.
Un bando per trovare nuovi operatori e un progetto per migliorare l’intera infrastruttura. Sono queste le mosse che, il municipio I, ha in serbo per il mercato rionale di Trastevere.Un punto di riferimentoPiazza San Cosimato rappresenta un pezzo importante del Rione. Durante l’anno è un punto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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