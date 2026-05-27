Rivoluzione al mercato di Trastevere | bando per nuove licenze e 500mila euro per il restyling

Notizia in breve

Il municipio I ha pubblicato un bando per assegnare nuove licenze al mercato di Trastevere e ha previsto un investimento di 500mila euro per il restyling dell’intera infrastruttura. L’obiettivo è coinvolgere nuovi operatori e migliorare gli spazi. Le procedure di assegnazione sono state avviate per aggiornare e potenziare il mercato rionale, che rappresenta un punto di riferimento nel quartiere. Nessuna data specifica è stata comunicata per la conclusione delle operazioni.