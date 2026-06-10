Sabato si svolgerà a Bologna una manifestazione con un corteo che attraverserà diverse vie della città. L’evento è promosso per sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+ e si oppone alla guerra, alla repressione e alla precarietà. Il percorso prevede partenza e arrivo in punti specifici della zona centrale, con un concentramento previsto in mattinata. La manifestazione si svolge senza autorizzazioni ufficiali e prevede la partecipazione di diversi gruppi e associazioni.

Bologna, 10 giugno 2026 – I diritti della comunità LGBTQIA+, il no alla guerra, alla repressione e alla precarietà. Il sostegno al popolo palestinese e la difesa delle persone trans*. E poi l’importanza della difesa della sanità pubblica e universale, il matrimonio egualitario e il riconoscimento di tutte le forme familiari. Insomma, “un evento apertamente politico”, spiegano quattro degli organizzatori e delle organizzatrici del Rivolta Pride in programma questo sabato. Stamattina si sono ritrovati nel cortile di palazzo d’Accursio, con in mano la bandiera della Palestina e lo striscione ‘No Pride in Genocide’. L’appuntamento ai Giardini Margherita: il percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rivolta Pride 2026 a Bologna, ecco il percorso del corteo di sabato

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