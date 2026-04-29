Corteo del Primo Maggio contro guerra e carovita | ecco il percorso e orari

A Firenze, il Primo Maggio si svolge con una manifestazione organizzata dai sindacati di base, che coinvolge un corteo volto a protestare contro la guerra, lo sfruttamento e l’aumento del costo della vita. La partecipazione si concentra su un percorso stabilito e gli orari di svolgimento sono stati comunicati alle autorità. La giornata si distingue per un’attenzione particolare ai temi sociali e alle difficoltà economiche che colpiscono molte persone.

Un primo maggio di mobilitazione, più che di celebrazione. A Firenze i sindacati di base scendono in piazza con un corteo contro guerra, sfruttamento e aumento del costo della vita. La manifestazione, promossa da Usb, Cobas e Cub insieme ad altre realtà sociali cittadine, partirà alle 10 da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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