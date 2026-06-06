Torino Pride 2026 la festa per i 20 anni | ospite d' onore Ambra Angiolini il percorso del corteo

Torino Pride 2026 celebra i vent'anni con il tema “Venti di lotte”. L’evento prevede un corteo e un ospite d’onore, Ambra Angiolini. La manifestazione si concentra sulla tutela e il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQIA+. La celebrazione segna anche due decenni di attività a Torino.

“Venti di lotte” è il tema che racchiude un duplice messaggio: le lotte per la difesa e il riconoscimento di diritti e dignità di tutte le identità LGBTQIA+, ma anche i primi vent'anni dell'evento a Torino. Una grande marcia che si preannuncia essere più che partecipata quella segnata in agenda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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