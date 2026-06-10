Risico bancario | S&P scommette su fusioni e digitalizzazione

Dal 2025, il settore bancario italiano ha visto un rapido aumento delle fusioni, secondo S&P. La digitalizzazione sta giocando un ruolo chiave in questa trasformazione, portando a una maggiore concentrazione tra le istituzioni finanziarie. Le operazioni di consolidamento sono diventate più frequenti, segnando un cambiamento strutturale nel mercato. La tendenza riflette un processo di adattamento alle nuove sfide del settore, con un focus crescente sulla digitalizzazione e sulla riduzione del numero di banche.

Il settore bancario italiano si trova alle soglie di una trasformazione strutturale inevitabile, guidata da una forte accelerazione nel processo di consolidamento – il cosiddetto Risiko- che ha subìto un’impennata a partire dal 2025. Secondo un’analisi di S&P Global Ratings, il panorama nazionale è destinato a ridisegnarsi radicalmente, arrivando a una configurazione finale composta da un ristretto numero di grandi player, affiancati da poche realtà minori ma caratterizzate da modelli di business altamente agili. Tuttavia, s ebbene la direzione di questa evoluzione appaia ormai tracciata e prevedibile, la velocità e le modalità con cui si compirà dipenderanno strettamente dagli equilibri azionari, dalle strategie dei singoli istituti e dal ruolo politico-istituzionale del governo e delle autorità di vigilanza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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