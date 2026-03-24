Fano scommette su Vitruvio a Pasqua | tour su misura biglietti e orari per scoprire l' area archeologica

Fano, 24 marzo 2026 – La città di Fano scommette su Vitruvio, anche a Pasqua. E lo fa con una proposta su misura, che consiste in percorsi differenziati per durata e costo del biglietto. E’ questa la nuova formula per visitare la ritrovata Basilica di Vitruvio e gli altri siti archeologici così da permettere a cittadini e visitatori di scegliere la soluzione più adatta in base al tempo a disposizione e al tipo di esperienza desiderata. "Per valorizzare Vitruvio bisogna buttare giù tutto" La nuova formula per scoprire Vitruvio (e non solo). A partire da sabato, 28 marzo, la nuova organizzazione delle visite è stata pensata per ampliare concretamente le possibilità di partecipazione, offrendo al pubblico un’esperienza più flessibile e diversificata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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