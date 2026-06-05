Viaggio nella logistica Brivio&Viganò Il colosso scommette sul digitale espande il mercato al Centro-Sud

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brivio&Viganò, azienda leader nella logistica, investe nel digitale e amplia la presenza nel Centro-Sud. La società, attiva nella Martesana, si distingue per la gestione accurata del freddo e l’efficienza operativa. L’espansione include nuove strutture e investimenti tecnologici per rafforzare la rete di distribuzione. La strategia mira a consolidare il mercato nazionale e migliorare i servizi di consegna, mantenendo alta la precisione nelle operazioni quotidiane.

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Un colosso silenzioso che si muove nel cuore della Martesana, dove il freddo è una risorsa e la precisione un obbligo quotidiano. All’interno della maxi piattaforma Brivio & Viganò di Pozzuolo, snodo strategico che distribuisce i prodotti freschi e surgelati per la grande distribuzione, si respira l’aria di una logistica diversa. Un gigante da oltre 3mila collaboratori che salgono a 5mila con l’indotto e che ogni giorno percorre con i suoi 1.800 camion dieci volte la circonferenza terrestre. "La logistica non è un costo, ma un motore di ricchezza", dice Mauro Brivio, ad del gruppo leader nel trasporto alimentare. È l’uomo del miracolo, 10 anni fa il giro d’affari era di 70 milioni, oggi il suo gruppo, una galassia variegata, è arrivato a 460. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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