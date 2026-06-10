Un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni a Belfast. L'aggressione è stata ripresa in un video che ha diffuso le immagini sui social. Dopo l'episodio, centinaia di manifestanti a volto coperto sono scesi in strada, incendiando case e automobili nella capitale dell’Irlanda del Nord. Le proteste sono state violentemente anti-immigrazione e hanno coinvolto diverse aree della città. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell'aggressione o sulle conseguenze legali.

Centinaia di manifestanti a volto coperto hanno incendiato case e automobili a Belfast, capitale dell’ Irlanda del Nord, dopo il brutale accoltellamento del 40enne Stephen Ogilvie compiuto da un rifugiato sudanese, ripreso in un video-choc che ha fatto il giro dei media e dei social. Polizia e autorità avevano lanciato ripetuti appelli alla calma, invano: numerosi i lanci di molotov e alcuni residenti sono stati persino evacuati da un edificio vicino al centro, che aveva preso fuoco durante i disordini. In alcune zone della città i manifestanti hanno ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito come un “pogrom” contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rifugiato sudanese accoltella un uomo a Belfast: violente proteste anti-immigrazione

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Rifugiato sudanese accoltella un uomo. Guerriglia anti-immigrazione a Belfast

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