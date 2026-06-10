A Belfast, un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito da un rifugiato sudanese. Durante l’attacco, ha perso un occhio. La notizia ha suscitato proteste e richieste di prepararsi a reagire. L’episodio ha riacceso il dibattito su immigrazione, sicurezza e integrazione nel Regno Unito. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un violento episodio di cronaca ha riacceso il dibattito su immigrazione, sicurezza e integrazione nel Regno Unito. A Belfast, in Irlanda del Nord, un uomo di circa 40 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato aggredito da un profugo sudanese, che avrebbe tentato di decapitarlo durante un attacco ripreso in un video poi diventato virale sui social. La vittima ha riportato lesioni gravissime, ha perso un occhio ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Le immagini dell’aggressione si sono diffuse rapidamente online, alimentando indignazione e rabbia ben oltre i confini dell’Irlanda del Nord. A infiammare ulteriormente il clima è stato un messaggio circolato su WhatsApp e Telegram, condiviso decine di migliaia di volte e rivolto esplicitamente agli uomini bianchi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Belfast, l’uomo aggredito dal rifugiato sudanese ha perso un occhio. La protesta: «Siate pronti a combattere»

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