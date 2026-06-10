Riforma pensioni uscita dai 64 anni | Dopo Quota 41 ennesimo bluff?

Un nuovo dibattito sulla riforma delle pensioni riguarda l’ipotesi di uscita a 64 anni. Dopo la proposta di Quota 41, si discute ora di un eventuale nuovo sistema. Nei giorni scorsi, si sono susseguite indiscrezioni su misure in fase di valutazione da parte dei tecnici, senza conferme ufficiali. Le discussioni si concentrano su eventuali modifiche alle età di uscita e ai requisiti contributivi, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata annunciata.

Nei giorni scorsi si é tornati a parlare di Riforma pension i e di possibili misure allo studio del Governo ed é emerso nuovamente il numero magico ’64 anni ‘, chiaramente la notizia ha destato interesse, ma le reazioni che sono seguite da parte dei lettori non sono state delle migliori, c’é diffidenza nei confronti dell’attuale Governo ed in generale su tutto ciò che concerne la voce ‘riforma pensioni’. I lavoratori, futuri pensionandi, si evince dai commenti che pubblicheremo, s ono esausti di promesse non mantenute, di continui rinvii e di spiragli che poi in tempi molto rapidi sono tornati ad essere ombre. Capendo il disappunto dei. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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RIFORMA PENSIONI: COSA CAMBIA DAVVERO/ MAURO MARINO: PIÙ MESI DI ATTESA E MENO VALORE ALLA LAUREA

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