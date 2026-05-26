Riforma pensioni dal 2027 uscita volontaria a 64 anni ma l’Inps lancia l’allarme

Dal 2027, l’uscita volontaria dal lavoro sarà possibile a 64 anni, secondo le proposte di riforma pensionistica. L’Inps ha segnalato preoccupazioni riguardo a questa misura, che prevede la proroga dell’Ape sociale e dell’isopensione. Le modifiche sono in fase di discussione e non sono state ancora approvate ufficialmente. La riforma mira a introdurre nuove modalità di accesso anticipato alla pensione, con un’attenzione particolare alle fasce di lavoratori più anziane.

Si pensa già alla riforma pensioni 2027 con la proroga dell’Ape sociale (a 64 anni) e dell’isopensione. Ma l’Inps lancia l’allarme: gli assegni potrebbero essere più bassi. I vertici INPS, Covip e Ministero del Lavoro hanno delineato quelli che potrebbero essere gli scenari della Legge di Bilancio 2027 per quel che riguarda le pensioni. Molto probabilmente sarà confermata l’Ape sociale mentre si sta lavorando anche a una proroga dell’Isopensione. Gli importi dei trattamenti, però, sono messi a rischio dall’aumento dell’aspettativa di vita dei pensionati che si somma a un preoccupante calo demografico. Gabriele Fava, presidente dell’Inps, sottolinea che attualmente il sistema previdenziale sta godendo di buona salute, ma bisogna anticipare quelle che potrebbero essere le criticità future. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pensioni, dal 2027 l’età sale: ecco il nuovo piano per l’uscitaA partire dal 2027, l’età minima per andare in pensione sarà più alta rispetto alle attuali normative.

Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti InpsA partire dal 2027, l'Inps ha pubblicato la tabella ufficiale con le nuove età di uscita dal lavoro.

Temi più discussi: Pensioni, dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni; Pensioni, il governo prepara la mini-riforma. Dal 2027 si innalza l’età pensionabile. Che cosa cambia; Pensioni, i requisiti aumentano: dal 2027 lavorare fino a 71 anni non basterà per i più giovani; Pensioni 2027, potrebbe aumentare l’età pensionabile: la riforma.

Nel 2027 pensioni anticipate e aumenti restano un miraggio: nuove regole UE, età più alta e importi penalizzati. Solo micro-interventi possibili e rivalutazioni minime. Serve pianificare ora per non rischiare brutte sorprese. #pensioni #previdenza 2lnk.io/xiO8Z x.com

Riforma pensioni, dal 2027 uscita volontaria a 64 anni, ma l’Inps lancia l’allarmeSi pensa già alla riforma pensioni 2027 con la proroga dell'Ape sociale (a 64 anni) e dell'isopensione. Ma l'Inps lancia l'allarme: gli assegni potrebbero essere più bassi. orizzontescuola.it

Riforma Pensioni 2027 | Si va a 71 anni: ma cosa c’è di buono in questo?Le pensioni a partire dal 2027 potrebbero garantire un'uscita con condizioni più favorevoli, ma l'età anagrafica resterebbe alta. Nel 2027 le pensioni rischiano di subire dei requisiti più stringenti, ... ilsussidiario.net