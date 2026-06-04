Riforma Pensioni 2026 | torna l’ipotesi uscita a 64 anni per superare la Fornero
Si torna a discutere di una possibile uscita anticipata dal lavoro a 64 anni come alternativa alla legge Fornero. La proposta, che prevede un'uscita dal mercato del lavoro prima del limite attuale, viene nuovamente presa in considerazione nel dibattito sulla riforma delle pensioni per il 2026. La questione rimane al centro delle discussioni politiche, con diverse posizioni espresse sulla possibilità di modificare l’età pensionabile.
Il dibattito sulla riforma delle pensioni torna al centro dell’agenda politica. Dopo anni caratterizzati da interventi limitati e proroghe temporanee, nella maggioranza si riapre il confronto su una revisione più ampia del sistema previdenziale, con l’obiettivo dichiarato di introdurre maggiore flessibilità in uscita e superare gradualmente l’impianto della riforma Fornero. A rilanciare il tema è stata la Lega, che sta lavorando a una proposta che potrebbe consentire ai lavoratori di lasciare il lavoro a partire dai 64 anni di età attraverso un meccanismo basato sul sistema contributivo. Al momento non esiste ancora un testo definitivo, ma i primi confronti all’interno del governo sembrano aver già coinvolto il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
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