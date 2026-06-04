Riforma Pensioni 2026 | torna l’ipotesi uscita a 64 anni per superare la Fornero

Il dibattito sulla riforma delle pensioni torna al centro dell’agenda politica. Dopo anni caratterizzati da interventi limitati e proroghe temporanee, nella maggioranza si riapre il confronto su una revisione più ampia del sistema previdenziale, con l’obiettivo dichiarato di introdurre maggiore flessibilità in uscita e superare gradualmente l’impianto della riforma Fornero. A rilanciare il tema è stata la Lega, che sta lavorando a una proposta che potrebbe consentire ai lavoratori di lasciare il lavoro a partire dai 64 anni di età attraverso un meccanismo basato sul sistema contributivo. Al momento non esiste ancora un testo definitivo, ma i primi confronti all’interno del governo sembrano aver già coinvolto il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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