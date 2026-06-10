Le persone umili spesso vengono viste come un po’ strane, soprattutto in un’epoca dominata dal narcisismo. L’umiltà, tuttavia, non significa pensare di essere inferiori, ma evitare di credersi superiori agli altri. Questa qualità, che si basa sulla consapevolezza dei propri limiti, sembra essere meno valorizzata nel contesto attuale, dove l’autocelebrazione e l’autoaffermazione sono più frequenti.

Le persone umili finiscano per sembrare un po’ strane. Con l’avvento del narcisismo, l’umiltà sembra essere stata relegata al secondo o terzo livello. Molte persone diventate idoli delle masse non si distinguono certo per la loro umiltà ma piuttosto il contrario: di solito hanno un’alta dose di egocentrismo che rasenta il narcisismo. Di conseguenza, non è raro che le persone umili finiscano per sembrare un po’ strane, come se stessero seguendo uno stile di vita ripetitivo che quasi nessuno capisce e molto meno condivide. Eppure, l’umiltà è uno dei valori più importanti per il nostro benessere psicologico. Che cos’è – e non è – l’umiltà?. Molte persone hanno un’idea sbagliata dell’umiltà associandola più all’umiliazione che alla maturità e alla grandezza. In effetti, gli psicologi dell’Università della British Columbia credono che ci siano due tipi di umiltà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Riflessioni: l’umiltà non è pensare di essere meno, é non credere di essere di più

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