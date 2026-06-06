Un comandante di stazione di Morbegno è stato premiato durante la cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma a Reggio Calabria. Il riconoscimento è stato consegnato per il suo impegno e professionalità. Durante l’evento, sono stati rivolti ringraziamenti ai carabinieri per il servizio quotidiano svolto con umiltà e competenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da diverse regioni, tra cui anche esponenti della Valtellina.

C’è stata anche un po’ di Valtellina ieri alla cerimonia per il 212° anno di fondazione dell’Arma a Reggio Calabria: Antonio Sottile, luogotenente della Stazione di Morbegno, è stato infatti premiato tra i comandanti che danno lustro alla beneamata. In contemporanea, la Sala Succetti di Confartigianato Imprese Sondrio ha fatto da cornice alla cerimonia provinciale al termine della quale sono stati consegnati encomi al maresciallo maggiore Rocco Monaco del Nucleo Investigativo, al vice brigadiere Pio Leonardo Arbace e al carabiniere scelto Vincenzo Schiavo della Stazione di Berbenno e al vice brigadiere Davide Pellegrino della Sezione Radiomobile di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il "grazie" ai carabinieri: "Dimostrate ogni giorno di essere al servizio con umiltà e competenza"

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