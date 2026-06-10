Nei primi nove mesi dell’anno, la polizia municipale di Eboli ha emesso 1.245 verbali per abbandono incontrollato di rifiuti. Sono attive 21 fototrappole utilizzate per monitorare le aree pubbliche e verificare le infrazioni. Questi dati si riferiscono alle attività di controllo svolte sul territorio per contrastare comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 1.245 i verbali elevati dalla Polizia municipale di Eboli, in provincia di Salerno, nei primi nove mesi di attività contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti. Altri 65 accertamenti sono stati effettuati negli ultimi giorni. Sul territorio comunale sono attualmente operative 21 fototrappole attive 24 ore su 24.?L’attività di controllo è stata potenziata anche attraverso l’impiego di sei ispettori ambientali volontari, nominati dal sindaco e autorizzati a contestare violazioni amministrative in materia di conferimento dei rifiuti.?Secondo i dati forniti dal Comune, nell’ultimo anno le operazioni di.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rifiuti, a Eboli 1.245 verbali in nove mesi e 21 fototrappole attive

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