Nel quartiere di San Marco, appena passato il periodo natalizio, si nota un accumulo di rifiuti abbandonati in strada, tra cui alberi di Natale, materassi e cartoni di vecchie televisioni. La zona appare trascurata, con sporcizia sparsa su marciapiedi e aree pubbliche. Di fronte a questa situazione, le autorità hanno deciso di installare fototrappole per monitorare e individuare eventuali responsabili di atti di abbandono illecito.

Nel centralissimo quartiere di San Marco il Natale è finito da poco. Ci sono alberi natalizi, materassi e cartoni di televisioni come in una discarica a cielo aperto. L’inciviltà delle persone è discutibile ma i cassonetti con litraggio piccolo e capienza limitata dal foro di entrata fanno la parte di loro. A usare il sarcasmo per denunciare il problema dei rifiuti ingombranti lasciati a terra è, tra tutti, Simone Gambini del Consiglio di quartiere "Osimo 1", la cui polemica è stata abbracciata da tanti. "L’ultima frontiera della differenziata self-service perché da lì parte il porta a porta quindi molti furbetti gettano senza aspettare il giorno di raccolta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado, rifiuti in strada: ora le fototrappole

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