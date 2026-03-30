Telecamere e fototrappole contro l’abbandono di rifiuti

A Tolentino, entro aprile, saranno installate quattro telecamere e tre fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti. L’obiettivo è monitorare le aree pubbliche e individuare chi lascia materiali senza rispetto delle norme. Le apparecchiature saranno posizionate in punti strategici della città per aumentare il controllo e prevenire comportamenti illeciti legati all’abbandono dei rifiuti.

Pugno duro contro i furbetti dei rifiuti. A Tolentino, entro aprile, dovrebbero essere installare quattro nuove telecamere e tre fototrappole contro l’abbandono selvaggio. E a breve saranno posizionati due distributori automatici di sacchetti, uno al parcheggio dell’ospedale in via Nicola Ciarapica e l’altro in centro storico, vicino all’ascensore di via Filzi; i sacchetti comunque continueranno ad essere disponibili anche nei supermercati e nei negozi. Per il progetto, complessivamente, il Comune ha stanziato circa 62mila euro, di cui 48.800 finanziati tramite bando dell’Ato3 per il miglioramento della raccolta differenziata. La novità delle fototrappole è stata annunciata all’ultimo Consiglio dal sindaco Mauro Sclavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Telecamere e fototrappole contro l’abbandono di rifiuti Articoli correlati Fototrappole contro l'abbandono di rifiuti: installati i segnali in cittàBRINDISI - In queste ore è in corso di ultimazione la installazione di segnaletica stradale con cui si avvisano i cittadini che, ovviamente in forma... Cesano Maderno: Fototrappole e Codice Univoco Contro l’Abbandono di Rifiuti, Multe ai Trasgressori.Cesano Maderno, Fototrappole e Multe: La Polizia Locale Contrasta l’Abbandono di Rifiuti Cesano Maderno (Lombardia) – Una strategia combinata di... Maltrattamenti continui alla moglie, 72enne allontanato dalla casa familiare - TG Plus NEWS Venezia Altri aggiornamenti su Telecamere e fototrappole contro... Temi più discussi: Telecamere e fototrappole contro l’abbandono di rifiuti; Rifiuti a Corigliano-Rossano, 406 verbali in un anno. Ora al via piano per 20 fototrappole mobili; Ronco: cinque fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti sulle strade; Erba, violenza in stazione. La Regione finanzia fototrappole e video. Guerra all'abbandono dei rifiuti: arrivano le fototrappole E-Killer su tutto il territorioTelecamere mobili e nascoste attive h24: le nuove fototrappole si affiancano a sanzioni più pesanti per chi abbandona rifiuti ... corrieredimaremma.it Rifiuti a Corigliano-Rossano, 406 verbali in un anno. Ora al via piano per 20 fototrappole mobiliIl report 2025 della Polizia locale fotografa la repressione degli illeciti ambientali: 289 contestazioni immediate, 117 sanzioni con immagini e telecamere. In arrivo un nuovo piano di controllo su tu ... ecodellojonio.it Le telecamere hanno ripreso il video che è finito nel giro di poco tempo nelle mani dei titolari della struttura sportiva. Anche per tutelarsi, i responsabili della palestra hanno contattato la Questura https://nap.li/mjRk - facebook.com facebook