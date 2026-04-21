Torna il Gran galà internazionale di danza | sul palco giovani talenti da tutto il mondo
Venerdì 24 aprile alle 20:30, il teatro comunale di Mesagne ospiterà il Gran Gala Classico & Contemporaneo, evento internazionale dedicato alla danza. Sul palco si esibiranno giovani talenti provenienti da diversi paesi, offrendo uno spettacolo che unisce stili classici e contemporanei. L’appuntamento è uno dei momenti più attesi della stagione, con la partecipazione di ballerini emergenti e professionisti.
MESAGNE - Venerdì 24 aprile, alle 20:30, il teatro comunale di Mesagne ospiterà il Gran Gala Classico & Contemporaneo. L’appuntamento è presentato dall'International Ballet Company Messapica in co-produzione con l'Euthopia Dance Company Italy, che offriranno uno spettacolo che unisce.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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