Torna il Gran galà internazionale di danza | sul palco giovani talenti da tutto il mondo

Da brindisireport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile alle 20:30, il teatro comunale di Mesagne ospiterà il Gran Gala Classico & Contemporaneo, evento internazionale dedicato alla danza. Sul palco si esibiranno giovani talenti provenienti da diversi paesi, offrendo uno spettacolo che unisce stili classici e contemporanei. L’appuntamento è uno dei momenti più attesi della stagione, con la partecipazione di ballerini emergenti e professionisti.

MESAGNE - Venerdì 24 aprile, alle 20:30, il teatro comunale di Mesagne ospiterà il Gran Gala Classico & Contemporaneo. L’appuntamento è presentato dall'International Ballet Company Messapica in co-produzione con l'Euthopia Dance Company Italy, che offriranno uno spettacolo che unisce.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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