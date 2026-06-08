Riccione si conferma capitale del trampolino con l’Aere Trampoline Cup la gara internazionale giovanile per categorie
Riccione ospiterà dal 30 settembre al 1° ottobre 2026 l’Aere Trampoline Cup, gara internazionale dedicata ai giovani atleti. La competizione si terrà al Playhall, confermando la città come centro di riferimento nel settore del trampolino elastico. La manifestazione coinvolge diverse categorie di età e vede la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi.
Riccione si prepara ancora una volta a diventare il centro internazionale del trampolino elastico. Con la conferma dell’Aere Trampoline Cup, gara internazionale giovanile per categorie d’età, in programma dal 30 settembre al 1° ottobre 2026 al Playhall, la città rafforza il proprio ruolo di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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