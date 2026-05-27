Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Ricchi. da morire – Delitti in famiglia, un thriller nero dalle forti sfumature satiriche che promette di trascinare gli spettatori all’interno di un elaborato e spietato gioco al massacro familiare. La narrazione ruota attorno alla figura di Becket Redfellow, interpretato da un sorprendente Glen Powell in quello che viene già definito come uno dei ruoli più complessi, sfaccettati e provocatori della sua intera carriera. Becket è un outsider cresciuto lontano dai lussi della sua famiglia d’origine, una dinastia di miliardari che lo ha rinnegato fin dalla nascita. Deciso a reclamare la sua quota... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ricchi… da morire – Delitti in famiglia: il trailer italiano svela la spietata e cinica dark comedy con Glen Powell

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RICCHI... DA MORIRE - DELITTI IN FAMIGLIA Trailer Ufficiale Italiano (2026) Glen Powell | Al Cinema

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