Ladies First recensione | ci vuole tanto altro per essere una buona commedia

Sacha Baron Cohen si fa icona del maschilismo più becero e tossico nell'adattamento Netflix firmato Thea Sharrock. Una film che gioca sul cortocircuito di genere, divertendo sì ma fino a un certo punto. Verrebbe da dire che anche gli americani, in streaming, copiano dai francesi. Cruccio e dibattito non solo italiano, dunque, se pensiamo a Ladies First di Thea Sharrock che, forte di un buon potenziale, rivede - spingendo su certi aspetti - Non sono un uomo facile, film del 2018 diretto da Eléonore Pourriat. La destinazione finale? Netflix. Format pre impostati di sicuro (?) appeal. Con un appunto: il cinema d'intrattenimento contemporaneo ha ormai smesso di essere veicolo d'evasione per farsi, in modi discutibili, un deformato specchio della società. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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