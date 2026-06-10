rete sicurezza minori e adolescenti appello alle istituzioni sul tema delle baby gang

Un gruppo che si occupa di tutela dei minori ha lanciato un appello alle istituzioni per affrontare il fenomeno delle baby gang. Secondo l'organizzazione, il problema richiede un intervento immediato e coordinato tra diversi settori. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sulle azioni richieste, ma si invita a riflettere sulla necessità di misure concrete per tutelare i giovani e prevenire comportamenti violenti.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Le tappe di giugno dell’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy “Siamo di fronte a un dato che dovrebbe interrogare profondamente istituzioni, famiglie, scuola e società civile. Non è soltanto una questione di ordine pubblico o di criminalità giovanile. È molto di più. È il rovesciamento della logica stessa della legalità: se un ragazzo ritiene di essere più sicuro dentro una baby gang che nella comunità, allora siamo tutti in pericolo”. “Troppi giovani non hanno fiducia nei sistemi di protezione del mondo adulto. Significa che nei modelli di riferimento non trovano certezze, ascolto e tutela. 🔗 Leggi su 2anews.it

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