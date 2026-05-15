Baby gang a Verona | esperti e testimoni si confrontano sul tema

A Verona si svolge un dibattito tra esperti e testimoni sul crescente fenomeno delle baby gang. Si discute delle cause che portano i giovani a entrare in gruppi criminali, con particolare attenzione al ruolo della mancanza di figure paterne. Viene inoltre analizzato come la pratica sportiva, invece di essere un veicolo di crescita, possa in alcuni casi favorire atteggiamenti aggressivi. L'incontro mira a fare chiarezza su questi aspetti e a considerare possibili interventi.

? Domande chiave Perché l'assenza del padre spinge i giovani verso la criminalità?. Come può lo sport trasformarsi in un fattore di aggressività?. Chi sono gli esperti che spiegano il vuoto educativo a Verona?. Cosa accade quando il patto tra scuola e famiglia si rompe?.? In Breve Criminologa Giusy Calabrò presenta il volume sulla devianza minorile pubblicato da Rubbettino nel 2025.. Fra Paolo Crivelli riferisce l'esperienza maturata presso la Casa Circondariale di Montorio.. La Pgs Concordia Calcio promuove l'evento a Borgo Milano per la prevenzione territoriale.. L'incontro al Teatro di San Domenico Savio prevede l'ingresso gratuito per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Baby gang a Milano, gruppi di ragazzine rapinano coetanei - Ore 14 del 02/12/2025

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