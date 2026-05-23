L’assenza delle istituzioni davanti alle famiglie con adolescenti e minori con disabilità psichiche

Da gbt-magazine.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le famiglie con minori e adolescenti affetti da disabilità psichiche affrontano frequentemente situazioni di solitudine e mancanza di supporto, con difficoltà legate alla burocrazia. La presenza delle istituzioni in questi contesti appare spesso assente o insufficiente, lasciando i nuclei familiari senza assistenza concreta. Questa condizione si verifica in molte aree, creando una rete di difficoltà nel gestire le esigenze quotidiane dei giovani con disabilità psichiche.

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? di Manila Scaramella?Le famiglie con figli minori e adolescenti affetti da disabilità psichiche vivono troppo spesso una realtà fatta di solitudine, burocrazia e assenza di supporti concreti. Dietro ogni crisi ci sono genitori esausti, servizi insufficienti e istituzioni che intervengono tardi o non intervengono affatto.? Famiglie lasciate sole nell’emergenza silenziosa della disabilità psichica.?In Italia migliaia di famiglie convivono quotidianamente con la disabilità psichica di figli minori e adolescenti. Disturbi dello spettro autistico, patologie psichiatriche infantili, deficit cognitivi, disturbi del comportamento, depressione grave, autolesionismo e fragilità psicologiche sempre più diffuse tra i giovani rappresentano una realtà complessa che richiede interventi contiui e multidisciplinari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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