Il segretario della Lega ha confermato che ci sono lavori in corso riguardo a una possibile riorganizzazione del partito e alla nomina di un ex governatore veneto come vice segretario. La risposta è arrivata a Milano, durante un convegno alla Triennale, quando gli è stato chiesto se fosse in atto questa modifica nella struttura del partito. Salvini non ha fornito dettagli specifici, limitandosi a dire che i lavori sono in corso.

“ Lavori in corso ”, ha risposto così il segretario della Lega Matteo Salvini al suo arrivo alla Triennale a Milano a un convegno a chi gli chiedeva se fosse in corso una riorganizzazione del partito e la nomina a vice segretario dell’ex governatore veneto Luca Zaia. Sulle primarie a Milano Salvini ha poi aggiunto: “È sempre bello ascoltare i cittadini. Saremo in tante piazze per chiedere ai milanesi che tipo di città vedono. Non solo i nomi: chiederemo a loro che tipo di città pensano, vogliono, desiderano anche sui temi, sulla qualità della vita, quindi al di là del nome, un’idea di città. E quindi noi non imporremo nulla al centrodestra ovviamente, ma portiamo un contributo di ascolto. Se in due giorni ascolteremo migliaia di cittadini è un bel contributo alla coalizione e al programma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Lega, Salvini: Zaia vicesegretario Lavori in corso

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