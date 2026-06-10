Renzo Arbore riceverà il Premio Re Manfredi nella categoria dedicata alla radiotelevisione, alla musica e allo spettacolo. La consegna del riconoscimento è stata annunciata dalla Fondazione Re Manfredi. La premiazione si svolgerà in occasione di un evento pubblico organizzato dalla fondazione stessa. Arbore è noto per la sua carriera nel settore dello spettacolo e della musica. La fondazione attribuisce il premio a personalità che si sono distinte in questi ambiti.

Con talento, creatività e una visione sempre libera e riconoscibile, Renzo Arbore ha attraversato e segnato oltre mezzo secolo di storia dello spettacolo italiano, innovando i linguaggi della radio, della televisione, della musica e di tutto lo spettacolo, lasciando un’impronta profonda nell’immaginario collettivo del Paese. La sua carriera, costruita con intelligenza, ironia e capacità di sperimentazione, ha contribuito a rinnovare il modo di raccontare la cultura popolare, trasformandola in linguaggio sì colto, ma sempre accessibile. Il Premio Re Manfredi intende omaggiare il suo straordinario ruolo di interprete della cultura italiana nel suo senso più ampio: una cultura fatta di leggerezza intelligente, memoria, identità e apertura al futuro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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