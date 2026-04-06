Renzo Arbore | il tributo Rai a L’altra domenica 50 anni di rivoluzione

La Rai ha dedicato un evento speciale a Renzo Arbore, ricordando i 50 anni dal debutto di L’altra domenica, programma che ha segnato una svolta nella televisione italiana. L’occasione ha visto la messa in onda di momenti storici e di testimonianze legate alla carriera dell’artista, con l’obiettivo di celebrare il ruolo di questa trasmissione nel panorama televisivo nazionale. L’iniziativa ha coinvolto diversi protagonisti e ha ripercorso le tappe principali di questo importante capitolo.

La Rai celebra l’eredità di Renzo Arbore attraverso un tributo speciale che ripercorre i momenti salienti della sua carriera, focalizzandosi sull’impatto di L’altra domenica a cinquant’anni dal debutto. Il 26 marzo 2026 l’azienda pubblica propone un appuntamento dedicato al maestro foggiano per ricordare l’evento del 28 marzo 1976. In quella data, il programma creato insieme a Ugo Porcelli irruppe sulla Rete 2, segnando una frattura netta con il modo di fare televisione precedente. Rai storia propone nello specifico un’antologia intitolata L’altra domenica: qui comincia l’avventura. Il progetto si concentra sui primi passi dello show, quando le immagini erano ancora in bianco e nero durante la primavera del 1976. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Renzo Arbore: il tributo Rai a L’altra domenica, 50 anni di rivoluzione L’altra domenica: 50 anni di rivoluzione targata ArboreCosa: Una programmazione speciale dedicata al 50° anniversario dello storico programma L’altra domenica. Cinquant’anni fa Arbore e Porcelli rivoluzionavano la tv con “L’altra domenica”: programmazione speciale di Rai Cultura il 28 e 29 marzoROMA – È il 28 marzo 1976, quando sulla Rete 2 Rai irrompe “L’altra domenica” di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. Renzo Arbore: «Preoccupato per il prossimo Sanremo. Di conduttori ce ne sono tanti, di direttori artistici no. A Carlo Conti do 8»Il secondo Festival di Sanremo di Carlo Conti piace a Renzo Arbore? La risposta è sì. Poi aggiunge, a Il Secolo XIX, che «i festival si fanno con quello che passa il convento. Carlo Conti ha visto ... leggo.it Renzo Arbore: 50 anni fa con 'L'Altra Domenica' rivoluzionammo la tvRenzo Arbore racconta i 50 anni de LAltra Domenica, il programma Rai che rivoluzionò la TV italiana con nuovi linguaggi e talenti. Rai Storia celebra lanniversario. adnkronos.com