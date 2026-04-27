Affari Tuoi la Rai vende il Teatro delle Vittorie L’appello di Renzo Arbore

La Rai ha deciso di mettere in vendita il Teatro delle Vittorie, noto luogo di spettacoli e eventi culturali. La notizia ha suscitato l’interesse di diversi personaggi dello spettacolo, tra cui Renzo Arbore, che ha rivolto un appello per fermare la vendita. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente radiotelevisivo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi previsti per la cessione.

Avete presente quel brivido che si prova quando, camminando per le strade di casa nostra, ci accorgiamo che il negozietto storico all’angolo ha abbassato la serranda per sempre? Ecco, moltiplicate quella sensazione per mille, aggiungeteci un pizzico di nostalgia per la vecchia televisione e avrete l’umore che respira in queste ore chi la TV l’ha fatta davvero. La notizia è di quelle che lasciano l’amaro in bocca, perché la Rai ha deciso di mettere sul mercato il Teatro delle Vittorie. Sì, proprio lui, il “Delle”, il tempio dove i sogni degli italiani hanno preso forma per decenni. Renzo Arbore, sentito da Il Messaggero, non ci gira intorno.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, la Rai vende il Teatro delle Vittorie. L’appello di Renzo Arbore Notizie correlate Leggi anche: LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI BIG Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 26/04/2026 - Video; Affari Tuoi, Stefano De Martino cambia orario: parte la rivoluzione della Rai. Cosa succede; Terni, ad Affari Tuoi Benedetta beffata dal dottore: torna comunque a casa con un assegno a cinque cifre; Enrico, il veterano di Affari tuoi: gioca dopo 33 puntate e va a casa a mani vuote. Tutti i concorrenti vestiti come lui. La prima serata in TV inizia sempre più tardi: da maggio, Affari Tuoi si allunga fino alle 22:00 nei giorni di festaAffari Tuoi potrebbe cambiare orario, seguendo il trend di prime serate posticipate per trattenere più a lungo il pubblico in TV. serial.everyeye.it Affari Tuoi, quando finisce e il futuro di Stefano De MartinoAffari Tuoi si allunga fino a luglio 2026: novità su ruolo di Martina Miliddi e le scelte di Stefano De Martino per il futuro, in ottica anche di Sanremo ... mondotv24.it Il segreto di #StefanoDeMartino « » Da un conduttore di Affari tuoi a un altro, ha solo belle parole per il prossimo conduttore (e direttore artistico) di #Sanremo #TvTalk è su #RaiPlay #FlavioInsinn x.com Ad affari tuoi il divertente siparietto... Se la pacchista campana scherza... la risposta di Stefano De Martino non si lascia attendere: https://fanpa.ge/yCpqT - facebook.com facebook