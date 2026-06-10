Remigrazione sabato corteo nazionale a Roma

Notizia in breve

Sabato a Roma si terrà un corteo nazionale sulla remigrazione. Sono previste anche contro-manifestazioni organizzate dai centri sociali e sostenute dalla sinistra. La polizia ha predisposto misure di sicurezza per gestire le diverse manifestazioni. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri o sui percorsi delle manifestazioni. La situazione resta sotto controllo e le autorità monitorano gli sviluppi.