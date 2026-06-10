Remigrazione sabato corteo nazionale a Roma
Sabato a Roma si terrà un corteo nazionale sulla remigrazione. Sono previste anche contro-manifestazioni organizzate dai centri sociali e sostenute dalla sinistra. La polizia ha predisposto misure di sicurezza per gestire le diverse manifestazioni. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri o sui percorsi delle manifestazioni. La situazione resta sotto controllo e le autorità monitorano gli sviluppi.
“Il corteo per la remigrazione partirà da piazza della Libertà”. Lo annuncia il comitato promotore “Remigrazione e Riconquista”, dando appuntamento a sabato 13 giugno alle ore 15 a Roma “La manifestazione nasce per conferire il massimo slancio istituzionale a una proposta di legge di iniziativa popolare che ha già ampiamente superato, triplicandole, le firme necessarie per il deposito in Parlamento. Il consenso popolare è ormai un dato di fatto; ora deve tradursi in legge. Rivolgiamo un appello – si legge nell’invito al corteo- a tutti gli italiani che rifiutano la rassegnazione e desiderano restituire dignità alla Nazione. Il nostro invito... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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ROMA, SABATO 13 GIUGNO CAPITALE ASSEDIATA DALLESTREMA DESTRA.
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