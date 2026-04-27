La marcia su Roma della remigrazione L' appuntamento ' nero' per il corteo nazionale

Un comitato chiamato Remigrazione e Riconquista ha annunciato l'intenzione di organizzare una marcia su Roma. La manifestazione è promossa da Luca Marsella, già coinvolto in attività di CasaPound. L'evento, definito come un appuntamento 'nero' per il corteo nazionale, sta suscitando attenzione tra le autorità e le forze di polizia. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul percorso o sulla data precisa della manifestazione.

Il comitato Remigrazione e Riconquista, con il testa Luca Marsella, già esponente di CasaPound, vuole marciare su Roma. O meglio, il movimento di chiara emanazione di estrema destra, ha dato appuntamento per il prossimo 13 giugno nella Capitale per un corteo nazionale. Ancora non è chiara la.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Remigrazione in marcia a Prato, scoppia la polemica. Biffoni: “Offesa alla nostra storia e ai valori della Toscana”A Prato 7 marzo tappa toscana mobilitazione nazionale di 'Remigrazione e riconquista', presidente Luca Marsella, portavoce CasaPound. Convegno Remigrazione a Napoli, parte il corteo di protesta: chiusi svincoli della TangenzialeÈ partito a Napoli il corteo di protesta contro l'iniziativa sulla remigrazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marciamo su Roma. Un quindicenne al comando del nucleo dei baby nazisti; Fasci italiani di combattimento: le origini di un movimento antipartito tra rivoluzione e ordine; Scoperta una rete di neonazisti e antisemiti online: nove i minori, arrestato 19enne; Nostalgia e altri disastri. Il fascismo sotto pelle. Ezio Mauro racconta in un documentario La marcia su RomaMilano, 27 ott. (askanews) – In occasione del centesimo anniversario della Marcia su Roma, l’evento che avrebbe condotto alla dissoluzione delle istituzioni democratiche e alla presa del potere da ... affaritaliani.it Marcia su Roma, Raggi: Roma e’ orgogliosamente antifascistaL’ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo all’iniziativa L’antifascismo in marcia, promossa dall’Anpi in Campidoglio, nel giorno in cui avvenne la marcia su Roma fascista del ... affaritaliani.it Chi sarà il prossimo DS della Roma L'addio di Massara non è ancora ufficiale ma sembra praticamente certo, è partito il casting per il suo successore - facebook.com facebook