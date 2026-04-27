Il Comitato Remigazione e Riconquista ha pubblicato un messaggio sui social media annunciando un corteo nazionale previsto per il mese di giugno. Nel comunicato si invita a portare un tricolore durante la manifestazione. La data e il percorso dell’evento non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La notizia si diffonde sui canali ufficiali del comitato, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Roma, 27 apr – Con un comunicato diramato attraverso i canali social nella mattinata odierna il Comitato Remigrazione e Riconquista ha annunciato l’organizzazione di un corteo nazionale. L’appuntamento è a Roma nel pomeriggio di sabato 13 giugno. Una manifestazione popolare. “ Portate un tricolore e scendete in piazza con noi “. È questo l’appello lanciato dai promotori della manifestazione capitolina, i quali spiegano che nei giorni immediatamente successivi è prevista la consegna delle firme per la proposta di legge in Parlamento. Scrive il Comitato ReR: “ Il 13 giugno si concluderà la raccolta firme per la proposta di legge sulla remigrazione con un grande corteo nazionale che si terrà a Roma.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, a giugno il corteo nazionale: “Portate un tricolore”

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